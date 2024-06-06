Зарплаты строителей в Новосибирске выросли на 17%

Руководителям проектов готовы платить до 100 тысяч рублей в месяц, прорабам — до 80 тысяч рублей, сварщикам — до 71 тысячи рублей, инженерам производственно-технического отдела до 70 тысяч рублей. Зарплаты в среднем выросли на 14−33%.