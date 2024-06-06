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Зарплаты строителей в Новосибирске выросли на 17%

Наиболее дефицитные вакансии — прорабы, слесари-сантехники, монтажники и сварщики.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирской области зарплаты строителей выросли на 17%. Об этом сообщает сервис Зарплата.ру.

Руководителям проектов готовы платить до 100 тысяч рублей в месяц, прорабам — до 80 тысяч рублей, сварщикам — до 71 тысячи рублей, инженерам производственно-технического отдела до 70 тысяч рублей. Зарплаты в среднем выросли на 14−33%.

Также подорожали услуги маляров, электромонтажников и слесарей-сантехников. Активность соискателей крайне низкая. Наиболее дефицитные вакансии в регионе — прорабы, слесари-сантехники, монтажники и сварщики.

Еще одним фактором, который влияет на нехватку специалистов, является отток трудовых мигрантов. Они, как правило, активно задействованы в строительной отрасли.

«В сфере строительства традиционно трудится много мигрантов, и многим из них в прошлом году пришлось вернуться в родные города из-за колебания курса валют и невыгодности переводов заработанных средств», — отметили специалисты.

Напомним, что в Новосибирской области выявили нелегальный канал мигрантов.