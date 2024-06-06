Масштабно и креативно. На ПМЭФ-24 рассказали, как преобразится Петербург

Следующим шагом в развитии туризма и новой точкой притяжения — станет поддержанный Президентом проект всесезонного курорта «Санкт-Петербург-Марина» в Горской. Он включает в себя самую большую оборудованную стоянку для судов в России, парковую зону вдоль Финского залива с пляжами, круглогодичным бассейном, водными аттракционами и новыми гостиницами. Все это даст городу дополнительно 1 млн 300 тысяч туристов в год. Это часть федеральной программы «Пять морей, озеро Байкал».