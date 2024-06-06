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Масштабно и креативно. На ПМЭФ-24 рассказали, как преобразится Петербург

Флагманские проекты и перспективы развития Петербурга презентовали на ПМЭФ-2024.

Источник: Смольный

В рамках панельной дискуссии «ВСЕ В ПАРК. Стратегии и практики успеха креативных устойчивых городов» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил ключевые проекты развития Петербурга.

Самый яркий пример креативного преобразования территорий за последние годы — президентский проект «Остров фортов» в Кронштадте. Уже построен Музей военно-морской славы с подводной лодкой «Ленинский Комсомол», конгресс-холл и другие новые объекты, возрождаются легендарные форты. За прошлый год «Остров фортов» — набрал более 3-х млн посещений. Это уровень Исаакиевского собора и Русского музея.

Следующим шагом в развитии туризма и новой точкой притяжения — станет поддержанный Президентом проект всесезонного курорта «Санкт-Петербург-Марина» в Горской. Он включает в себя самую большую оборудованную стоянку для судов в России, парковую зону вдоль Финского залива с пляжами, круглогодичным бассейном, водными аттракционами и новыми гостиницами. Все это даст городу дополнительно 1 млн 300 тысяч туристов в год. Это часть федеральной программы «Пять морей, озеро Байкал».

— Сегодня под руководством Президента России мы привлекаем инвестиции во флагманские проекты, которые определят облик города на много десятилетий вперёд. Сделают его экологичным, комфортным, удобным для жизни, работы творчества — мегаполисом XXI века, — отметил Александр Беглов.