Самые высокооплачиваемые вакансии июня назвали в Нижнем Новгороде

В июне в топ самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде попали предложения с зарплатой от 150 тысяч рублей. Об этом сообщает SuperJob.
На первом месте вакансия директора по персоналу в группу компаний, работающей в отрасли дорожного строительства, металлообработке и других сферах. Зарплату предлагают от 200 тысяч рублей.
На второй позиции вакансия монтажника окон ПВХ. Кандидатам обещают от 150 до 250 тысяч рублей в месяц. При этом от них требуется опыт работы в монтаже окон, стеклянных перегородок, инженерный склад ума, ответственность.
Программисту-разработчику «1С» предлагают от 150 тысяч рублей в месяц и возможность удаленного формата работы. Требуются высшее образование, опыт программирования, знание основных механизмов и компонентов программы 1 С 8.3.
На ту же зарплату требуется менеджер по закупкам новых автомобилей в мультибрендовый автосалон. Требуется знание рынка автомобилей, технического устройства авто, коммуникативные навыки.
На пятом месте вакансия врача травматолога-ортопеда в федеральной сети клиник. Кроме зарплаты от 150 тысяч рублей, кандидатам предлагают сменный график и помощь в релокации при необходимости. Требуется опыт работы от трех лет.
В целом в списке наиболее высокооплачиваемых предложений в июне находятся вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве, производстве, транспортно-логистической отрасли, финансах, IT, сфере услуг, здравоохранении.