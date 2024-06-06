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Самые высокооплачиваемые вакансии июня назвали в Нижнем Новгороде

Кандидатам предлагают зарплаты от 150 тысяч рублей.

В июне в топ самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде попали предложения с зарплатой от 150 тысяч рублей. Об этом сообщает SuperJob.

На первом месте вакансия директора по персоналу в группу компаний, работающей в отрасли дорожного строительства, металлообработке и других сферах. Зарплату предлагают от 200 тысяч рублей.

На второй позиции вакансия монтажника окон ПВХ. Кандидатам обещают от 150 до 250 тысяч рублей в месяц. При этом от них требуется опыт работы в монтаже окон, стеклянных перегородок, инженерный склад ума, ответственность.

Программисту-разработчику «1С» предлагают от 150 тысяч рублей в месяц и возможность удаленного формата работы. Требуются высшее образование, опыт программирования, знание основных механизмов и компонентов программы 1 С 8.3.

На ту же зарплату требуется менеджер по закупкам новых автомобилей в мультибрендовый автосалон. Требуется знание рынка автомобилей, технического устройства авто, коммуникативные навыки.

На пятом месте вакансия врача травматолога-ортопеда в федеральной сети клиник. Кроме зарплаты от 150 тысяч рублей, кандидатам предлагают сменный график и помощь в релокации при необходимости. Требуется опыт работы от трех лет.

В целом в списке наиболее высокооплачиваемых предложений в июне находятся вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве, производстве, транспортно-логистической отрасли, финансах, IT, сфере услуг, здравоохранении.

занятость