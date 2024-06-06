В Самаре с 6 по 27 июня 2024 года пройдут публичные слушания, на которых рассмотрят возможность строительства высоток на участке площадью 12323,1 кв. м в поселке Мехзавод. Ранее он принадлежал ООО «ЖСК-286» — компании, являющейся субподрядчиком «Самаратрансстрой». Участок, о котором идет речь, занято нежилым трехэтажным зданием.
В настоящее время ЖСК-286 признана банкротом (Арбитражный суд Самарской области вынес это решение в конце марта 2021 года). Имущество было продано в качестве залога на торгах в конце сентября 2022 года.
О компании известно, что она заключила с правительством Самарской области дополнительное соглашение к контракту на перекладку водоводов на Московском шоссе в 2017 году и получила аванс не 30% (как предусмотрено по контракту), а 70%, чем сразу привлекла внимание прокуроров и антимонопольщиков.
К тому же, во время работ компания повредила кабель, который сама и перекладывала.
Экспозиция проекта решения будет открыта с 13 июня по 20 июня включительно в здании на улице Галактиновкой, 132, в холле первого этажа.