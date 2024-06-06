О компании известно, что она заключила с правительством Самарской области дополнительное соглашение к контракту на перекладку водоводов на Московском шоссе в 2017 году и получила аванс не 30% (как предусмотрено по контракту), а 70%, чем сразу привлекла внимание прокуроров и антимонопольщиков.