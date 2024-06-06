Вашингтон
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Павел Сумароков подал иск в суд, оспаривая переход власти в Усольском свинокомплексе

Павел Сумароков, бывший директор СХПК «Усольский свинокомплекс», подал иск в Арбитражный суд Иркутской области об оспаривании назначения председателем кооператива своего племянника Дмитрия. Иск принят к рассмотрению, сообщается в картотеке дел суда.

Источник: Reuters

Суд также наложил обеспечительные меры: на время рассмотрения иска Павла Сумарокова запрещено вносить изменения в Единый реестр юридических лиц, а новому главе запрещается проводить собрания и менять структуру управления.

В своём иске Павел Сумароков заявляет, что конфликт, завершившийся снятием его с должности, возни из-за того, что он нашёл «признаки деятельности не в интересах Усольского свинокомплекса, причиняющие ему экономический и репутационный ущерб». Кстати, об этом же, но в отношении дяди, говорил на пресс-конференции новый директор Дмитрий Сумароков.

Напомним, 8 мая налоговая зарегистрировала смену руководства Усольского свинокомплекса. Сначала экс-глава Павел Сумароков называл эту смену рейдерским захватом, потом оказалось, что Дмитрия Сумарокова поддерживает отец-основатель Илья Сумароков-старший. Однако Павел Ильич сдаваться не думает. Также в арбитражном суде к рассмотрению приняты ещё два иска от пайщиков, оспаривающих смену директора.