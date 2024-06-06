Павел Сумароков подал иск в суд, оспаривая переход власти в Усольском свинокомплексе

В своём иске Павел Сумароков заявляет, что конфликт, завершившийся снятием его с должности, возни из-за того, что он нашёл «признаки деятельности не в интересах Усольского свинокомплекса, причиняющие ему экономический и репутационный ущерб». Кстати, об этом же, но в отношении дяди, говорил на пресс-конференции новый директор Дмитрий Сумароков.