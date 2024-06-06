На доставку суши завели дело из-за рекламы в Новосибирске

В объявлении было указано, что сет суши «В гостях» весит три килограмма. Его стоимость — 1850 рублей. На сайте указано, что сет весит 2,75 кило. А его стоимость при условии самовывоза — 1950 рублей. С доставкой японская еда обойдется в 2150 рублей.