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На доставку суши завели дело из-за рекламы в Новосибирске

В рекламном объявлении была указана недостоверная информация.

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирске против доставки еды ООО «Суши Восток» возбудили дело из-за нарушения закона о рекламе.

Из заявления следует, что нечестное рекламное объявление обнаружили в одном из домов на Спортивной улице. Предложение на рекламном стенде в лифте не соответствовало информации, указанной на сайте регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

В объявлении было указано, что сет суши «В гостях» весит три килограмма. Его стоимость — 1850 рублей. На сайте указано, что сет весит 2,75 кило. А его стоимость при условии самовывоза — 1950 рублей. С доставкой японская еда обойдется в 2150 рублей.

Дело рассмотрят в конце июня.

Андрей Иванов