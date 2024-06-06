На доставку суши завели дело из-за рекламы в Новосибирске

В Новосибирске против доставки еды ООО «Суши Восток» возбудили дело из-за нарушения закона о рекламе.
Из заявления следует, что нечестное рекламное объявление обнаружили в одном из домов на Спортивной улице. Предложение на рекламном стенде в лифте не соответствовало информации, указанной на сайте регионального управления Федеральной антимонопольной службы.
В объявлении было указано, что сет суши «В гостях» весит три килограмма. Его стоимость — 1850 рублей. На сайте указано, что сет весит 2,75 кило. А его стоимость при условии самовывоза — 1950 рублей. С доставкой японская еда обойдется в 2150 рублей.
Дело рассмотрят в конце июня.
Андрей Иванов