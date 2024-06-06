В Самаре еще один хлебозавод застроят жилыми высотками

Хлебозавод № 4 построили в 1954 году. Он обеспечивал хлебом Красноглинский район. После перестройки предприятие стало муниципальным — оно находилось в собственности администрации Самары. В 2000-х годах городские власти преобразовали его в ОАО и пытались продать, но в итоге хлебозавод обанкротился. В 2012 году производство выкупил бизнесмен Виталий Дынников из Ульяновской области и учредил ООО «Самарский хлебозавод № 4». Но спустя два года и эта компания была признана банкротом по инициативе владельца, а предприятие закрылось.