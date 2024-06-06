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К концу 2026 года в Прикамье исчезнут автобусы с нерегулируемыми тарифами

В Пермском крае к 2026 году запланирован полный переход междугородных перевозок на регулируемые тарифы.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на краевое министерство экономического развития.

Сейчас шесть перевозчиков работают на восьми маршрутах по нерегулируемым тарифам. С 1 сентября 2024 года три маршрута перейдут на регулируемый тариф, а к концу 2026 года в Прикамье не останется перевозчиков, работающих по нерегулируемым тарифам.

В Перми на смену маршруткам придут обычные городские рейсы: формат маршрутных такси планируется отменить уже в этом году. Срок действия свидетельств ряда маршрутов оканчивается этой осенью. С окончанием срока их действия маршрутные такси планируется переводить на регулируемый тариф.