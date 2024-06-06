К концу 2026 года в Прикамье исчезнут автобусы с нерегулируемыми тарифами

Сейчас шесть перевозчиков работают на восьми маршрутах по нерегулируемым тарифам. С 1 сентября 2024 года три маршрута перейдут на регулируемый тариф, а к концу 2026 года в Прикамье не останется перевозчиков, работающих по нерегулируемым тарифам.