Три новых гостиничных комплекса 4−5 звезд построят в Анапе

В третий гостиничный комплекс вложат около 21 млрд рублей. Он будет состоять из четырех литеров с общим номерным фондом более 2,5 тысяч номеров. На первых этажах разместят бары, рестораны, медицинские и СПА-центры. Планируется строительство открытых бассейнов площадью почти в 3 тысячи кв. метров.