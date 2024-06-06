Три новых гостиничных комплекса 4−5 звезд построят в Анапе. Соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Инвестиции в проекты составят более 38 млрд рублей.
Так, в Анапе появится пятизвездочный гостиничный комплекс «Sun Garden Hotel & SPA». Номерной фонд составит 1228 номеров. Кроме того, в гостинице оборудуют СПА-комплекс. В проект вложат около 15 млрд рублей. Достроить гостиничный комплекс планируют в 2028 году. Это позволит создать 700 рабочих мест.
Еще один комплекс построят на Пионерском проспекте. Это будет пятизвездочный отель «Pontos Family Resort». Количество номеров составит 239. Гостиница будет работать по системе «Все включено».
В проект вложат 2,4 млрд рублей. Гостиницу планируют построить за три года. Будет создано около 100 рабочих мест.
В третий гостиничный комплекс вложат около 21 млрд рублей. Он будет состоять из четырех литеров с общим номерным фондом более 2,5 тысяч номеров. На первых этажах разместят бары, рестораны, медицинские и СПА-центры. Планируется строительство открытых бассейнов площадью почти в 3 тысячи кв. метров.
Гостиничный комплекс построят за три года. Это позволит трудоустроить около трех тысяч человек.