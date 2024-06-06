Инвесторы вложили в особую экономическую зону под Воронежем более 100 млрд рублей

В площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр», созданной пять лет назад в Воронежской области, частные инвесторы вложили уже более 100 млрд рублей. Сейчас под ОЭЗ отведено около 250 га, фактически все земельные участки разобраны резидентами. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в интервью ТАСС. Материал опубликовали в четверг, 6 июня.