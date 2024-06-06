Инвесторы вложили в особую экономическую зону под Воронежем более 100 млрд рублей

В площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр», созданной пять лет назад в Воронежской области, частные инвесторы вложили уже более 100 млрд рублей. Сейчас под ОЭЗ отведено около 250 га, фактически все земельные участки разобраны резидентами. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в интервью ТАСС. Материал опубликовали в четверг, 6 июня.
Глава региона отметил, что проекты в особой экономической зоне находятся на разной стадии завершенности. Земельные участки заполнены на 80−85%.
— Есть и крупные инвесторы с вложениями в несколько миллиардов рублей, например, предприятие по производству строительных материалов — около 7 млрд рублей. Сейчас мы нашли земельный участок в 450 га, который примыкает к существующей ОЭЗ. Планируем поделить его на две части: примерно 250 — под особую экономическую зону, 200 — индустриальный парк, — приводит слова Александра Гусева ТАСС.
В среду, 5 июня, воронежский губернатор и директор концерна «Созвездие» в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает строительство нового предприятия по выпуску радиоэлектроники в индустриальном парке «Масловский». Объем инвестиций составит 14 млрд рублей.