«Началась распродажа»: в Ростове изымут гаражи для строительства развязки

«Будет изъята земля под гаражным кооперативом, который находится по адресу Вавилова, 74в», — следует из документа.
Судя по предложениям на сервисах бесплатных объявлений, речь идет о гаражном кооперативе «Турист-2». Люди ходят избавиться от проблемных активов, не дожидаясь оценки от Ростовской дирекцией по строительству транспортной инфраструктуры.
В случае, если хозяева гаражей не согласятся с компенсацией, изъятие имущества будет происходить через суд.
Из планов властей известно, что реконструкция 10-километрового участка дороги на Вавилова завершится в 2025 году. Стоимость проекта составляет более 8,1 млрд рублей, две трети которых обеспечивает федеральный бюджет.