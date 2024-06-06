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«Началась распродажа»: в Ростове изымут гаражи для строительства развязки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июня, ФедералПресс. Администрация Ростова выпустила постановление об изъятии 184 гаражей на участке между улицами Вавилова и Особенной — здесь будут строить развязку.

«Будет изъята земля под гаражным кооперативом, который находится по адресу Вавилова, 74в», — следует из документа.

Судя по предложениям на сервисах бесплатных объявлений, речь идет о гаражном кооперативе «Турист-2». Люди ходят избавиться от проблемных активов, не дожидаясь оценки от Ростовской дирекцией по строительству транспортной инфраструктуры.

В случае, если хозяева гаражей не согласятся с компенсацией, изъятие имущества будет происходить через суд.

Из планов властей известно, что реконструкция 10-километрового участка дороги на Вавилова завершится в 2025 году. Стоимость проекта составляет более 8,1 млрд рублей, две трети которых обеспечивает федеральный бюджет.

строительство