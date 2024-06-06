Чиновник признал зарплаты свердловчан слишком низкими: «Очень слабый показатель»

«Чиновники всегда рассказывают красиво, но надо читать между строк. На самом деле по зарплате все не очень хорошо. Среднемесячная зарплата менее 70 тыс. рублей — это очень слабый показатель».
По его словам, Свердловская область находится лишь в третьем десятке субъектов РФ по этому показателю, что мешает ей конкурировать не только с Москвой, Санкт-Петербургом и Подмосковьем, но и с некоторыми из соседних регионов. Несмотря на то, что зарплаты увеличиваются, чиновники считают рост недостаточным.
Тему зарплат подняла кандидат экономических наук Светлана Долженко: она спросила, успевает ли за их ростом производительность труда. Зеленкин отметил, что темпы ее повышения существенно отличаются по отраслям и зависят от специфики производства, так что делать выводы из среднего показателя некорректно.
«ФедералПресс» напоминает, что зарплата, которую предлагают соискателям свердловских вакансий, выросла на треть по сравнению с прошлым годом, но не дотягивает до 60 тыс. рублей в месяц.