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Чиновник признал зарплаты свердловчан слишком низкими: «Очень слабый показатель»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня, ФедералПресс. Замминистра промышленности Свердловской области Игорь Зеленкин назвал недостаточным рост зарплат в регионе. Об этом он заявил на конференции «Организация производства», сообщает корреспондент «ФедералПресс».

Источник: Reuters

«Чиновники всегда рассказывают красиво, но надо читать между строк. На самом деле по зарплате все не очень хорошо. Среднемесячная зарплата менее 70 тыс. рублей — это очень слабый показатель».

сказал Зеленкин.

По его словам, Свердловская область находится лишь в третьем десятке субъектов РФ по этому показателю, что мешает ей конкурировать не только с Москвой, Санкт-Петербургом и Подмосковьем, но и с некоторыми из соседних регионов. Несмотря на то, что зарплаты увеличиваются, чиновники считают рост недостаточным.

Тему зарплат подняла кандидат экономических наук Светлана Долженко: она спросила, успевает ли за их ростом производительность труда. Зеленкин отметил, что темпы ее повышения существенно отличаются по отраслям и зависят от специфики производства, так что делать выводы из среднего показателя некорректно.

«ФедералПресс» напоминает, что зарплата, которую предлагают соискателям свердловских вакансий, выросла на треть по сравнению с прошлым годом, но не дотягивает до 60 тыс. рублей в месяц.

экономика