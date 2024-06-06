Чиновник признал зарплаты свердловчан слишком низкими: «Очень слабый показатель»

По его словам, Свердловская область находится лишь в третьем десятке субъектов РФ по этому показателю, что мешает ей конкурировать не только с Москвой, Санкт-Петербургом и Подмосковьем, но и с некоторыми из соседних регионов. Несмотря на то, что зарплаты увеличиваются, чиновники считают рост недостаточным.