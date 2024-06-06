ФАС не разрешила продлить срок строительства четвертого моста в Новосибирске

Как пишет издание, «сейчас концессионер может потребовать от концедента продлить срок строительства через суд и скорее всего, суд удовлетворит этот иск. Либо концедент обратится в ФАС с заявлением о продлении срока действия соглашения, но уже по другим основаниям. При этом строительство моста продолжится, но условия для концессионера ухудшатся, так как он будет должен вести строительство за свой счет и выплачивать штрафы за срыв сроков».