Врио губернатора Самарской области подписал соглашение о строительстве причала и модернизации маслозавода

— Новый проект в Самарской области ориентирован не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Поэтому мы будем и наращивать объемы производства и развивать транспортную инфраструктуру. В течение двух лет планируем строительство речного терминала с возможностью отгрузки масла и шрота напрямую с завода по наиболее перспективным направлениям, включая Иран. Поставки на экспорт по Волге будут осуществляться по международному транспортному коридору «Север — Юг». Таким образом, проект способствует решению задач по увеличению объемов производства продукции АПК и наращиванию экспорта, в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года. При этом речь идет о продуктах переработки как подсолнечника, так и сои — на фоне ввода в оборот новых земель на орошение в Поволжье. Наша приоритетная задача — чтобы в ближайшие несколько лет Россия полностью закрыла внутреннюю потребность по сое и соевому шроту и перешла к активной работе в экспортной модели, — отметил Владислав Романцев.