Минпромторг РФ отметил заинтересованность ОАЭ в проекте транспортного коридора «Север-Юг»

«Эмираты очень заинтересованы участвовать в крупном проекте логистическом “Север-Юг”, который инициируется и активно продвигается Российской Федерацией. Это опять же крайне важно для того, чтобы Эмираты выступали не только нашим партнером в двусторонней торговле, но и очень важным инвестиционным хабом для продвижения российской продукции или совместно произведенной уже в Эмиратах продукции на рынки третьих стран», — сказал он.