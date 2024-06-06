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Минпромторг РФ отметил заинтересованность ОАЭ в проекте транспортного коридора «Север-Юг»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в участии в проекте транспортного коридора «Север-Юг», реализуемого по инициативе России. Об этом рассказал замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев в ходе бизнес-диалога «Россия — ОАЭ» на ПМЭФ.

Источник: Юлия ПЫХАЛОВА/КП

«Эмираты очень заинтересованы участвовать в крупном проекте логистическом “Север-Юг”, который инициируется и активно продвигается Российской Федерацией. Это опять же крайне важно для того, чтобы Эмираты выступали не только нашим партнером в двусторонней торговле, но и очень важным инвестиционным хабом для продвижения российской продукции или совместно произведенной уже в Эмиратах продукции на рынки третьих стран», — сказал он.

По словам Груздева, ОАЭ уже имеют серию соглашений о преференциальной торговле с третьими странами.