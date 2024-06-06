Россия и Белоруссия подпишут договор о взаимных гарантиях безопасности

«Больше внимание мы уделяем вопросам обеспечения безопасности Союзного государства, координируя разработку двустороннего межгосударственного договора о взаимных гарантиях в этой сфере и оказывая содействие нашим советам безопасности в работе над концепцией безопасности Союзного государства, и рассчитываем на одновременное принятие этих документов в ходе декабрьского заседания высшего государственного совета», — сказал Галузин на сессии «Союзное государство: 25 лет интеграции — итоги и новые задачи» в рамках ПМЭФ.