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Россия и Белоруссия подпишут договор о взаимных гарантиях безопасности

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Россия и Белоруссия, как ожидается, подпишут договор о взаимных гарантиях в сфере безопасности, концепцию безопасности Союзного государства в декабре на заседании Высшего госсовета, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Источник: РИА Новости

«Больше внимание мы уделяем вопросам обеспечения безопасности Союзного государства, координируя разработку двустороннего межгосударственного договора о взаимных гарантиях в этой сфере и оказывая содействие нашим советам безопасности в работе над концепцией безопасности Союзного государства, и рассчитываем на одновременное принятие этих документов в ходе декабрьского заседания высшего государственного совета», — сказал Галузин на сессии «Союзное государство: 25 лет интеграции — итоги и новые задачи» в рамках ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.