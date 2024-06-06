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Для узбекских докторантов, обучающихся в Турции, учредят стипендию

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В этом году для узбекских студентов, обучающихся в докторантуре турецких университетов, учредят стипендии, сообщает корреспондент Podrobno.uz..

Источник: Reuters

О нововведении министру высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Конгратбаю Шарипову сообщил председатель Совета высшего образования Турции Эрол Озвар. Встреча глав образовательных ведомств состоялась в рамках визита президента Узбекистан на высоком уровне в Турецкую Республику.

образование