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Курс доллара снизился на торгах 6 июня

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 6 июня средневзвешенный курс доллара составил 446,89 тенге, снизившись на 1,69 тенге, передает Zakon.kz.

Источник: pexels

Средневзвешенный курс китайского юаня также немного снизился и составил 61,53 тенге (-0,34).

Нацбанк установил курс евро в 487,54 тенге, рубля — в 5,06 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446−447,3 тенге, евро — по 485,1−488,5 тенге, российские рубли — по 4,9−5 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают расти в ходе торгов 6 июня.

Стоимость фьючерсов на Brent на август на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,72%, до 78,91 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль поднялись на 0,72%, до 74,60 доллара.

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