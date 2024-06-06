Курс доллара снизился на торгах 6 июня

Средневзвешенный курс китайского юаня также немного снизился и составил 61,53 тенге (-0,34).
Нацбанк установил курс евро в 487,54 тенге, рубля — в 5,06 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446−447,3 тенге, евро — по 485,1−488,5 тенге, российские рубли — по 4,9−5 тенге.
Между тем мировые цены на нефть продолжают расти в ходе торгов 6 июня.
Стоимость фьючерсов на Brent на август на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,72%, до 78,91 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль поднялись на 0,72%, до 74,60 доллара.