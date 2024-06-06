Появилось видео проекта будущего курорта «Санкт-Петербург Марина» в поселке Горская

На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Александр Беглов и заместитель председателя администрации президента России Максим Орешкин обсудили будущий курорт «Санкт-Петербург Марина» в поселке Горская. Видео проекта, который реализуют на берегу Финского залива, градоначальник показал в своем Telegram-канале.
— Мы создали концепцию, показали ее президенту и с его поддержкой вошли в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал». Содействие федерального центра в проекте очень важно — мы заинтересованы в том, чтобы всесезонный курорт «Санкт-Петербург Марина» стал доступен петербуржцам как можно скорее, — отметил Беглов.
На опубликованных главой города кадрах видно, что на территории будущей здравницы построят многочисленные общественные пространства, а по каналам будут бороздить катера. Ожидается, что благодаря этому проекту дополнительный турпоток увеличится до 1,33 миллиона человек. Кроме того, курорт позволит создать семь тысяч рабочих мест, что даст дополнительный толчок для развития этого района.
Напомним, площадь будущего кластера составит 160 гектаров. Там разместят образовательный центр, эллинг для круглогодичного хранения и ремонта яхт, судов, а также историческую верфь «Полтава» и комплекс киностудии с тематическим парком. На территории курорта взрослые смогут отдохнуть в бассейне, посетить водные аттракционы, сходить на каток или экстримпарк. Для маленьких туристов там создадут детские исследовательские лаборатории и разнообразные секции.