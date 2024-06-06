Появилось видео проекта будущего курорта «Санкт-Петербург Марина» в поселке Горская

На опубликованных главой города кадрах видно, что на территории будущей здравницы построят многочисленные общественные пространства, а по каналам будут бороздить катера. Ожидается, что благодаря этому проекту дополнительный турпоток увеличится до 1,33 миллиона человек. Кроме того, курорт позволит создать семь тысяч рабочих мест, что даст дополнительный толчок для развития этого района.