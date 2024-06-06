В Павлодарской области населению возвращено 4 тыс га пастбищ

Проведенным анализом соблюдения земельного законодательства установлено 36 тысяч га неиспользуемых сельхосземель либо используемых с нарушением закона.
В отдельных случаях пашни простаивали годами, а за пользователями пастбищ не зарегистрирован ни один скот.
Порядка 24 тысяч га земель населенных пунктов были незаконно переданы в пользование хозяйствующих субъектов.
По акту прокуратуры для уменьшения дефицита за неполный месяц населению возвращено свыше 4 тыс. га пастбищ, кадастровой стоимостью 5 млрд тенге.
К целевому использованию приступило десять землепользователей.
За проявленное бездействие руководитель территориального отдела земельных отношений наказан дисциплинарно.