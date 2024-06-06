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В Павлодарской области населению возвращено 4 тыс га пастбищ

По акту надзора прокуратуры района Аққулы Павлодарской области населению возвращены пастбища на 5 млрд тенге, передает DKNews.kz.

Источник: freepik

Проведенным анализом соблюдения земельного законодательства установлено 36 тысяч га неиспользуемых сельхосземель либо используемых с нарушением закона.

В отдельных случаях пашни простаивали годами, а за пользователями пастбищ не зарегистрирован ни один скот.

Порядка 24 тысяч га земель населенных пунктов были незаконно переданы в пользование хозяйствующих субъектов.

По акту прокуратуры для уменьшения дефицита за неполный месяц населению возвращено свыше 4 тыс. га пастбищ, кадастровой стоимостью 5 млрд тенге.

К целевому использованию приступило десять землепользователей.

За проявленное бездействие руководитель территориального отдела земельных отношений наказан дисциплинарно.

экономика
сельское хозяйство