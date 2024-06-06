Первый маршрут речного электротранспорта продлили в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин в режиме видеоконференции поприветствовал капитанов и пассажиров судов. «Уважаемые друзья, сегодня очередной этап развития регулярного речного сообщения на Москве-реке, прибывают новые суда, [решено] продлить первый маршрут на два причала и уменьшить [интервалы] движения судов в два раза, в два раза меньше будет очередей», — сказал он, находясь на стенде Москвы.