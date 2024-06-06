Первый маршрут речного электротранспорта продлили в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин в режиме видеоконференции поприветствовал капитанов и пассажиров судов. «Уважаемые друзья, сегодня очередной этап развития регулярного речного сообщения на Москве-реке, прибывают новые суда, [решено] продлить первый маршрут на два причала и уменьшить [интервалы] движения судов в два раза, в два раза меньше будет очередей», — сказал он, находясь на стенде Москвы.
По его словам, всего с момента запуска двух речных маршрутов ими воспользовались более 800 тыс. человек. Капитаны новых электросудов доложили мэру столицы о готовности к запуску. «Поехали! Счастливого вам пути, ребята», — пожелал Собянин.
Как добавили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, общая протяженность маршрутов речного электротранспорта в столице теперь превышает 20 км, первый из двух продлен с 7 км до 12 км. Сегодня на регулярные речные маршруты вышли четыре новых электросудна «Каменка», «Пахра», «Люблинка» и «Кузнецовка». Интервал движения судов теперь сократится с 20 до 10 минут.
Также в мэрии уточнили, что в мае был установлен очередной рекорд — электросудами воспользовались почти 6 тыс. пассажиров в сутки. Ожидается, что к концу 2024 года пассажиры регулярного речного транспорта совершат порядка 1,5 млн поездок.
«Удлиненный маршрут “Киевский — Парк Фили” будут обсуживать 11 электросудов, в том числе новые суда, впервые вышедшие на маршруты 6 июня. Это была финальная поставка в рамках контракта на закупку электросудов. Всего для работы на двух маршрутах было закуплено 21 судно — все они получили названия по именам малых рек Москвы», — заключили в мэрии.
О форуме
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.