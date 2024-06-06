Патрушев предупредил о разрыве между спросом на чистую воду и ее запасами в мире

«Вот почему важно создавать эффективные системы управления водными ресурсами. Также рациональное использование воды стало одной из ключевых целей устойчивого развития, которая обозначена в том числе ООН», — уточнил он.
Патрушев указал на то, что в настоящее время более чем у 2 млрд человек во всем мире нет доступа к чистой питьевой воде. Как он напомнил, наиболее остро проблема ощущается в африканских странах.
В феврале «Известия» ознакомились с докладом Роспотребнадзора, согласно которому в России улучшилось качество питьевой воды. Так, в 2023 году по сравнению с 2019 годом уменьшилась доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям с 12,4 до 12,1%, по микробиологическим показателям с 2,7 до 2,3% В документе подчеркивалось, что сегодня государственная система наблюдения, анализа и прогноза состояния здоровья населения позволяет обеспечить систематический контроль качества и безопасности питьевой воды на всех этапах водоснабжения граждан: водозабор, распределение, подача, потребление.
27-й Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Главная тема — «Основа многополярности — формирование новых центров роста». В форуме принимает участие свыше 17 тыс. человек из 136 стран.