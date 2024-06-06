Патрушев предупредил о разрыве между спросом на чистую воду и ее запасами в мире

В феврале «Известия» ознакомились с докладом Роспотребнадзора, согласно которому в России улучшилось качество питьевой воды. Так, в 2023 году по сравнению с 2019 годом уменьшилась доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям с 12,4 до 12,1%, по микробиологическим показателям с 2,7 до 2,3% В документе подчеркивалось, что сегодня государственная система наблюдения, анализа и прогноза состояния здоровья населения позволяет обеспечить систематический контроль качества и безопасности питьевой воды на всех этапах водоснабжения граждан: водозабор, распределение, подача, потребление.