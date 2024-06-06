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Яйца и сахар подорожали вдвое в Свердловской области

За последние четыре года куриные яйца и сахар стали лидерами по уровню роста цен в Свердловской области. Это следует из обзора Свердловскстата с 2019 по 2023 год.

Источник: РИА "Новости"

Согласно материалам ведомства, за указанный период сахар в регионе подорожал в 2,25 раза (с 30,42 рубля за кг в 2019 году до 68,56 рубля в 2023 году), а цена на куриные яйца выросла в 1,9 раза, с 62,25 до 120,15 рубля за десяток.

Также ощутимо подорожал шлифованный рис (в 1,5 раза, с 99,28 до 146,23 рубля за кг), мороженая рыба (в 1,5 раза, со 178,81 до 261,61 рубля за кг), говядина (в 1,4 раза, с 379,74 до 535,57 рубля за кг), мясо куры (в 1,4 раза — со 153,05 до 221,85 рубля за кг) и свинина (в 1,3 раза, с 271,73 до 356,87 рубля за кг).

Молоко за последние четыре года подорожало в 1,3 раза с 51,35 до 68,8 рубля за литр, а сливочное масло — в 1,3 раза, с 661,66 до 843,23 рубля за кг. Причины подорожания не уточняются.

экономика
торговля