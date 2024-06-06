Яйца и сахар подорожали вдвое в Свердловской области

Также ощутимо подорожал шлифованный рис (в 1,5 раза, с 99,28 до 146,23 рубля за кг), мороженая рыба (в 1,5 раза, со 178,81 до 261,61 рубля за кг), говядина (в 1,4 раза, с 379,74 до 535,57 рубля за кг), мясо куры (в 1,4 раза — со 153,05 до 221,85 рубля за кг) и свинина (в 1,3 раза, с 271,73 до 356,87 рубля за кг).