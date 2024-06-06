Цены на скупку драгметаллов у населения вырастут в Беларуси с 10 июня

Сообщается, что новые цены будут действовать с понедельника, 10 июня. Так, стоимость одного грамма золота 375 пробы составит 84,87 рубля (ранее было 78,65 рубля). Кроме того, незначительно вырастет цена и на скупку серебра. К примеру, за один грамм серебра 750 пробы дадут 2,15 рубля (ранее — 1,79 рубля). Что касается платины, то один грамм 950 пробы будет стоить с 10 июня 94,10 рубля (ранее — 82,5 рубля).