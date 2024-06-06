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413 объектов недвижимости арестовали по делу экс-совладельца «Азбуки вкуса»

Общая стоимость арестованной недвижимости превышает 4 млрд рублей.

На 413 объектов недвижимости, находящихся в Москве и Петербурге, наложили обеспечительные меры по делу экс-совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского и других фигурантов. Они обвиняются в хищении свыше 126 млн долларов у нескольких зарубежных компаний. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Гревцова, который представляет интересы одной из компаний.

— Общая стоимость объектов недвижимости, арестованных в обеспечение гражданских исков потерпевших по данному уголовному делу, на рынке составляет более 4 млрд рублей, — добавил он.

Сейчас потерпевшие заявили шесть гражданских исков. Один из них на 20 млн долларов, другой на 12,5 млн долларов, а общая сумма остальных составляет почти 93,5 млн долларов. Бизнесмены через суд требуют возместить этот вред в рублевом эквиваленте.

Якубовского задержали в середине апреля 2023 года. Сначала он проходил по делу о мошенничестве в особо крупном размере как свидетель, однако после следственных действий и обысков, ему предъявили обвинение.