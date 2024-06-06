413 объектов недвижимости арестовали по делу экс-совладельца «Азбуки вкуса»

На 413 объектов недвижимости, находящихся в Москве и Петербурге, наложили обеспечительные меры по делу экс-совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского и других фигурантов. Они обвиняются в хищении свыше 126 млн долларов у нескольких зарубежных компаний. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Гревцова, который представляет интересы одной из компаний.