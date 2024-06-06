Вашингтон
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре достроены четыре дома в проблемных ЖК «Радуга» и «Жемчужина»

В Краснодаре введены в эксплуатацию четыре дома-долгостроя в жилых комплексах «Радуга» и «Жемчужина». Об этом сообщает «Ъ-Юг».

Строительство трех многоэтажек ЖК «Радуга» и одного корпуса ЖК «Жемчужина» в Прикубанском округе началось еще в 2016 году. Застройщики привлекли деньги дольщиков, однако позже выяснилось, что средства расходовались не по назначению.

В отношении застройщиков были возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Дома достраивались при участии Фонда защиты прав дольщиков.

«Прокуратура края держала на контроле ход строительства и принимала меры реагирования в случае нарушений», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Краснодарском крае осталось всего четыре проблемных жилых комплекса.

недвижимость