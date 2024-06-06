В Краснодаре достроены четыре дома в проблемных ЖК «Радуга» и «Жемчужина»

Строительство трех многоэтажек ЖК «Радуга» и одного корпуса ЖК «Жемчужина» в Прикубанском округе началось еще в 2016 году. Застройщики привлекли деньги дольщиков, однако позже выяснилось, что средства расходовались не по назначению.
В отношении застройщиков были возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Дома достраивались при участии Фонда защиты прав дольщиков.
«Прокуратура края держала на контроле ход строительства и принимала меры реагирования в случае нарушений», — говорится в сообщении.
На сегодняшний день в Краснодарском крае осталось всего четыре проблемных жилых комплекса.