В Краснодаре достроены четыре дома в проблемных ЖК «Радуга» и «Жемчужина»

Строительство трех многоэтажек ЖК «Радуга» и одного корпуса ЖК «Жемчужина» в Прикубанском округе началось еще в 2016 году. Застройщики привлекли деньги дольщиков, однако позже выяснилось, что средства расходовались не по назначению.