Нижегородская молодежь получила кадровый «лифт»

Напомним, что в сентябре 2023 года Нижегородская область победила во Всероссийском конкурсе по созданию молодежного центра компетенций. Такие центры по основным направлениям молодежной политики создаются в 11 регионах России. Например, Архангельская область запускает центр компетенций по направлению «Наука», а Ханты-Мансисйский автономный округ — по общественным инициативам. Специализация МЦК в Нижегородской области — государственное и муниципальное управление.