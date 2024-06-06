Нижегородская молодежь получила кадровый «лифт»

Форум, организованный Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь), предложит участникам программу, включающую лекции и мастер-классы от высокопоставленных чиновников и экспертов в области развития кадров и профессиональной культуры.
Ксения Разуваева, руководитель Росмолодёжи, подчеркнула значимость форума как платформы для обмена опытом и презентации успешных проектов в сфере государственного управления и добровольчества. Особое внимание будет уделено детской программе, которая представит школьникам и студентам возможности стажировок и кросс-стажировок в органах власти.
Иван Калмыков, руководитель образовательного центра «ГосСтарт», отметил, что форум даст молодым управленцам шанс продемонстрировать свои идеи и проекты на федеральном уровне, а также создать сообщество единомышленников.
Форум «ГосСтарт» является частью федеральной программы, направленной на повышение привлекательности работы в госсекторе среди молодёжи и предоставляет уникальные возможности для профессионального и личностного роста.
Напомним, что в сентябре 2023 года Нижегородская область победила во Всероссийском конкурсе по созданию молодежного центра компетенций. Такие центры по основным направлениям молодежной политики создаются в 11 регионах России. Например, Архангельская область запускает центр компетенций по направлению «Наука», а Ханты-Мансисйский автономный округ — по общественным инициативам. Специализация МЦК в Нижегородской области — государственное и муниципальное управление.
Конкретизируя планы, губернатор Глеб Никитин сообщил в сентябре 2023 года, что первые триста слушателей начнут обучаться в центре уже в 2024 году.