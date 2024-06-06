Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до конца лета

«Кроме того, у Казахстана есть квота на беспошлинный ввоз 300 тысяч тонн тростникового сырца для переработки до конца 2024 года. Среднемесячный объем потребления составляет 46 тысяч тонн, летом спрос доходит до 60 тысяч тонн. Имеющихся запасов сахара более чем достаточно для обеспечения спроса до наступления нового урожая», — заявил вице-министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Тасжуреков.