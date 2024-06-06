Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до конца лета

Сейчас в соседней стране баланс запасов сахара на складах и объемов импорта составляет порядка 256 тысяч тонн — это половина годовой потребности страны (500−550 тысяч тонн).
«Кроме того, у Казахстана есть квота на беспошлинный ввоз 300 тысяч тонн тростникового сырца для переработки до конца 2024 года. Среднемесячный объем потребления составляет 46 тысяч тонн, летом спрос доходит до 60 тысяч тонн. Имеющихся запасов сахара более чем достаточно для обеспечения спроса до наступления нового урожая», — заявил вице-министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Тасжуреков.
В то же время для бесперебойного обеспечения казахстанцев сахаром решено ввести временный запрет на экспорт этого продукта в третьи страны, в том числе и страны — участницы ЕАЭС. Запрет продлится до 31 августа 2024 года. Международного транзита данная мера не коснется.
Напомним, что потребность в сахаре на внутреннем рынке Узбекистана составляет в среднем 600−650 тысяч тонн в год. При этом местные предприятия по производству сахара суммарной мощностью более 1,2 миллиона тонн ее покрывают.
По апрельским данным, на складах отечественных заводов сейчас хранится 22 тысячи тонн готового сахара и 83 тысячи тонн сырья, летом будет поставлено еще 153 тысячи тонн сырья. Кроме того, в первом квартале 2024 года в республику импортировали 65,5 тысячи тонн сахара из России, Казахстана и Беларуси.