В Свердловской области средняя предлагаемая зарплата выросла на 12%

Зарплатные предложения впервые превысили зарплатные ожидания жителей, ищущих работу. В мае у соискателей они составили 60 тысяч рублей.
«В процессе усугубления ситуации на рынке труда велика вероятность достижения не только точки равновесия в зарплатных ожиданиях и запросах, но и инверсивной ситуации. Сейчас мы видим, что в Свердловской области предлагаемая зарплата, пусть и на 1%, но превышает ожидаемую», — сообщила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.
С начала этого года работодатели значительнее всего подняли зарплаты в сферах «Спортивные клубы, салоны красоты» (+32%, 66 тысяч рублей), «Наука, образование» (+25%, 48,9 тысячи рублей), «Автомобильный бизнес» (+23%, 86,1 тысячи рублей), «Юристы» (+19%, 59,2 тысячи рублей). Пятерку замыкает «Маркетинг» (+18%, 70,4 тысячи рублей).
Кроме того, наибольшие зарплаты по итогам мая готовы предлагать в сфере «Высший и средний менеджмент» (115,2 тысячи рублей). В пятерку также вошли сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (99 тысяч рублей), «Автомобильный бизнес» (86,1 тысячи рублей), «Сельское хозяйство» (81,6 тысячи рублей) и «Добыча сырья» (80,2 тысячи рублей).
Рост реальной начисленной зарплаты в России, как напоминает телеканал 360, достиг 12,9%. В номинальном выражении средняя зарплата россиян в марте составляла 87,7 тысячи рублей, что на 21,6% больше, чем год назад. Реальные зарплаты за 2023 год увеличились на 7,8%.