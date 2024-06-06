В Свердловской области средняя предлагаемая зарплата выросла на 12%

«В процессе усугубления ситуации на рынке труда велика вероятность достижения не только точки равновесия в зарплатных ожиданиях и запросах, но и инверсивной ситуации. Сейчас мы видим, что в Свердловской области предлагаемая зарплата, пусть и на 1%, но превышает ожидаемую», — сообщила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.