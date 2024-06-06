Новую доменную зону спб.рф запустили в России

Напомним, в городе на Неве продолжается Петербургский международный экономический форум, который будет проходить до 8 июня включительно. На площадках масштабного мероприятия власти Северной столицы планируют подписать более 50 соглашений на сумму свыше 600 миллиардов рублей. В форуме примут участие представители почти из 140 стран и территорий.