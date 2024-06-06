Новую доменную зону спб.рф запустили в России

— В рамках ПМЭФ-2024 крупнейший корпоративный регистратор Ru-Center и фонд «Росконгресс» объявили о запуске открытой регистрации имен в новой национальной российской доменной зоне спб.рф. В честь открытия новой доменной зоны Ru-Center вручил первые домены Санкт-Петербургу и фонду «Росконгресс» — , — пояснили агентству.
В компании корпоративного регистратора добавили, что это вторая по счету российская региональная зона с написанием на русском языке. Первую запустили для Москвы.
Напомним, в городе на Неве продолжается Петербургский международный экономический форум, который будет проходить до 8 июня включительно. На площадках масштабного мероприятия власти Северной столицы планируют подписать более 50 соглашений на сумму свыше 600 миллиардов рублей. В форуме примут участие представители почти из 140 стран и территорий.
К слову, сегодня в на полях форума также подписали соглашение о развитии «Единой карты петербуржца» для школьников. Умный «пластик» позволит юным пользователям оплатить питание или поездку в общественном транспорте.