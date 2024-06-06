В Петербурге начнут производить автомобили Aurus

«Сегодня наш петербургский автопром начинает работать, развиваться. Самое главное — мы сохранили коллективы предприятий. Уверен, что любые вопросы, которые необходимы для развития нового производства, будут решены», — заявил губернатор города Александр Беглов.
Он поблагодарил автомобильную компанию за выбор производственных площадок Петербурга для размещения своего предприятия. По словам главы города, оно даст начало местному кластеру премиального машиностроения.
«Для нас очень важно, что Петербург позволяет на одной площадке сконцентрировать производство компонентов и субкомпонентов, инженерные разработки и непосредственно производство автомобилей. Это огромное преимущество», — заявил генеральный директор ООО «АУРУС» Андрей Панков.
Отметим, что медиахолдинг «ФедералПресс» — многолетний участник Петербургского экономического форума — совместно с АИРР (Ассоциация инновационных регионов России) организовал на «ПМЭФ: 2024» площадку для интервью с ведущими гостями мероприятия.