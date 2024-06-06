В Петербурге начнут производить автомобили Aurus

«Для нас очень важно, что Петербург позволяет на одной площадке сконцентрировать производство компонентов и субкомпонентов, инженерные разработки и непосредственно производство автомобилей. Это огромное преимущество», — заявил генеральный директор ООО «АУРУС» Андрей Панков.