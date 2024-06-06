В Волгограде стали известны вакансии с зарплатой от 120 тысяч рублей

В июне этого года список наиболее доходных рабочих мест в Волгограде был обновлен, как сообщает исследовательский отдел платформы SuperJob. Специалисты сервиса выявили профессии, принесшие занятым наибольший доход в регионе.
Исходя из анализа, проведенного платформой, профессия инженера по контролю за строительством с опытом работы пять лет предлагает заработную плату от 120 тысяч рублей в месяц в городе на берегу Волги. Также работодатели готовы предложить начальную заработную плату в размере 100 тысяч рублей автомобильному маляру и кандидатам на позицию водителя-экспедитора.
Ведущему архитектору проектов, кроме заработной платы в диапазоне от 90 до 100 тысяч рублей, также могут быть начислены дополнительные бонусы. Заключительное место в пятерке лучших занимает позиция представителя банковской сферы, где претенденты могут ожидать заработную плату от 90 тысяч рублей, а также возмещение затрат на спортивный абонемент, страховой полис ДМС, отдых для детей и курсы английского языка, помимо финансовой поддержки от компании в разнообразных ситуациях жизни.