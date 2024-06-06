В Волгограде стали известны вакансии с зарплатой от 120 тысяч рублей

Ведущему архитектору проектов, кроме заработной платы в диапазоне от 90 до 100 тысяч рублей, также могут быть начислены дополнительные бонусы. Заключительное место в пятерке лучших занимает позиция представителя банковской сферы, где претенденты могут ожидать заработную плату от 90 тысяч рублей, а также возмещение затрат на спортивный абонемент, страховой полис ДМС, отдых для детей и курсы английского языка, помимо финансовой поддержки от компании в разнообразных ситуациях жизни.