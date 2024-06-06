Градостроительный потенциал Ростовской области оценили на ПМЭФ-2024

— 15% новостроек в регионе имеют класс энергоэффективности А и выше, хотя по стране средний показатель приближается к 40%. Увеличение доли «зеленого» жилья в регионе откроет перед новые возможности в части рационального использования ресурсов, улучшения экологии и повышения качества жизни, — сказал Виталий Мутко.