Градостроительный потенциал Ростовской области оценили на ПМЭФ-2024

Ростовская область вошла в топ-15 территории страны по объему жилищного строительства. При этом на энергоэффективные новостройки класса А и выше сейчас приходится около 15%, сообщил на ПМЭФ-2024 генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
— 15% новостроек в регионе имеют класс энергоэффективности А и выше, хотя по стране средний показатель приближается к 40%. Увеличение доли «зеленого» жилья в регионе откроет перед новые возможности в части рационального использования ресурсов, улучшения экологии и повышения качества жизни, — сказал Виталий Мутко.
Генеральный директор ДОМ.РФ и губернатор Ростовской области подписали соглашение о развитии энергоэффективного строительства на Дону.
Стороны договорились повышать информированность застройщиков о возможностях льготного финансирования и преимуществах «зеленого» строительства. Отдельный пункт договора был посвящен обмену данными по потреблению ресурсов при содержании уже построенного жилого фонда.
— Ростовская область продолжает взаимодействие с ДОМ.РФ, теперь и в проекте энергоэффективного жилищного строительства. В ближайшее время определим точные подходы к реализации наших совместных проектов, — прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.