Вашингтон
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Градостроительный потенциал Ростовской области оценили на ПМЭФ-2024

В Ростовской области планируют развернуть строительство энергоэффективного жилья.

Источник: сайт правительства Ростовской области

Ростовская область вошла в топ-15 территории страны по объему жилищного строительства. При этом на энергоэффективные новостройки класса А и выше сейчас приходится около 15%, сообщил на ПМЭФ-2024 генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

— 15% новостроек в регионе имеют класс энергоэффективности А и выше, хотя по стране средний показатель приближается к 40%. Увеличение доли «зеленого» жилья в регионе откроет перед новые возможности в части рационального использования ресурсов, улучшения экологии и повышения качества жизни, — сказал Виталий Мутко.

Генеральный директор ДОМ.РФ и губернатор Ростовской области подписали соглашение о развитии энергоэффективного строительства на Дону.

Стороны договорились повышать информированность застройщиков о возможностях льготного финансирования и преимуществах «зеленого» строительства. Отдельный пункт договора был посвящен обмену данными по потреблению ресурсов при содержании уже построенного жилого фонда.

— Ростовская область продолжает взаимодействие с ДОМ.РФ, теперь и в проекте энергоэффективного жилищного строительства. В ближайшее время определим точные подходы к реализации наших совместных проектов, — прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.