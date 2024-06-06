Десять соглашений на 90 млрд рублей заключил Новороссийск в рамках ПМЭФ

«Интерес инвесторов, в том числе новых, к Новороссийску однозначно растет. Об этом свидетельствуют цифры. Увеличился объем инвестиций и количество сделок. Если в прошлом году мы заключили четыре инвестсоглашения, в этом — на шесть больше. Основные направления — это туризм и сельское хозяйство, в частности виноградарство», — рассказал господин Кравченко.