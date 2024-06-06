Десять соглашений на 90 млрд рублей заключил Новороссийск в рамках ПМЭФ

«Интерес инвесторов, в том числе новых, к Новороссийску однозначно растет. Об этом свидетельствуют цифры. Увеличился объем инвестиций и количество сделок. Если в прошлом году мы заключили четыре инвестсоглашения, в этом — на шесть больше. Основные направления — это туризм и сельское хозяйство, в частности виноградарство», — рассказал господин Кравченко.
Так, в Новороссийске построят два винодельческих комплекса. Один из проектов — «Винодельческий комплекс Семигорье». Инвестор ООО «Терруар инвест» вложит в него более 1,8 млрд руб. До 2030 года компания планирует заложить 220 га виноградников. Второй проект до 2028 года реализует ООО «Усадьба Белая Дача». Компания планирует построить комплекс по переработке винограда мощностью 2,2 тыс. тонн в год и заложить 165,5 га виноградников. Объем инвестиций составит более 3 млрд руб.
По словам Андрея Кравченко, один из проектов (название не уточняется) направлен не только на создание винодельческого предприятия, но и на развитие энотуризма. «Инвестор намерен возродить культурный быт наших предков, проект с большой патриотической направленностью», — отметил глава Новороссийска.
Кроме того, власти Новороссийска подписали на Петербургском международном экономическом форуме с ООО «Салаты с моря» (входит в ГК «Белая дача») протокол о намерениях реализации второй очереди проекта по расширению сельскохозяйственного комплекса. В рамках соглашения предполагается строительство сельскохозяйственного комплекса для выращивания овощной и растениеводческой продукции в открытом и закрытом грунте. В частности, планируется выращивать кочанные салаты и мини-листовые салаты, что позволит сократить долю импорта сырья в поставках.
ООО «Визит Абрау» (входит в ГК «Абрау-Дюрсо») запланировано строительство отеля «Абрау Клаб» 4* на 212 номеров общей площадью 16,7 тыс. кв. м. Новый гостиничный комплекс будет состоять из нескольких корпусов, коттеджей и виллы, ресторана, бара, СПА-зоны, открытых и закрытых бассейнов, детского клуба, теннисные кортов
Среди новых партнеров Новороссийска Андрей Кравченко отметил Группу компаний «ССК». С компанией заключено инвестсоглашение по строительству гостиничного комплекса со встроенными помещениями общественно-делового назначения, кафе, ресторанов, многофункционального торгового, спортивного, детского и медицинского центров.