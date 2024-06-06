В Калининграде построят крупный молочно-товарный комплекс

Группа компаний «Атлантис» построит в Калининградской области крупный молочно-товарный комплекс.
Соглашение о самом масштабном отраслевом проекте региона заключили 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме компания «Атлантис-Молоко», Россельхозбанк и правительство Калининградской области.
Молочный комплекс разместится в Гусевском округе на территории площадью в 260 га. Проектом предусмотрено строительство доильных залов, коровников, телятников, кормового цеха с системой утилизации отходов. Еще не менее 20 тыс. га земель сельхозназначения будет использоваться для формирования кормовой базы.
Размер дойного стада будущего комплекса составит 18 тысяч голов, что при выходе комплекса на полную мощность позволит ежегодно производить до 219 тыс. тонн сырого молока в год. Общее количество голов оценивается в 55 тысяч.
«Все сырое молоко, которое будет производиться на этом молочном комплексе, будет поставляться на наш молокоперерабатывающий завод в Калининграде, — рассказал гендиректор ГК “Атлантис” Дханаджаи Бхагат. — Мы намерены ввести его в эксплуатацию во втором полугодии 2024 года. Начало производство молока запланировано уже в 2025 году».
Общий объем капитальных вложений составит 35 млрд рублей. Реализация данного проекта позволит создать в регионе дополнительно около 700 новых рабочих мест.