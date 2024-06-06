В Калининграде построят крупный молочно-товарный комплекс

«Все сырое молоко, которое будет производиться на этом молочном комплексе, будет поставляться на наш молокоперерабатывающий завод в Калининграде, — рассказал гендиректор ГК “Атлантис” Дханаджаи Бхагат. — Мы намерены ввести его в эксплуатацию во втором полугодии 2024 года. Начало производство молока запланировано уже в 2025 году».