Новосибирская область на ПМЭФ-2024 заключила первое соглашение

В рабочей программе новосибирской делегации запланированы подписание соглашений с инвесторами и проведение многочисленных переговоров с главами госкорпораций, крупных компаний, а также с представителями других регионов и даже стран. Цель этих встреч — обсудить перспективные проекты, которые будут способствовать развитию региона.