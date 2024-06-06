Облвласти заключили с инвесторами соглашения на строительство аквапарка и гостиницы

Напомним, ранее сообщалось, что компания «Волна» планирует создать в Сокольниках туристический кластер «Акваполис» общей площадью 600 тысяч квадратных метров и стоимостью 77 миллиарда рублей. На территории хотят построить аквапарк площадью 88 тысяч «квадратов», санаторий, спа-комплекс, отели, торговый центр, многоквартирные жилые дома, фитнес-центр и зону активного отдыха у моря. Кроме этого в кластере обещают создать образовательный кампус, возвести школу, детский сад и поликлинику. Объекты планируют разместить на пяти земельных участках. Объекты кластера предполагается вводить в эксплуатацию поэтапно, начиная с 2027—2028 годов. Компания может войти в число крупнейших работодателей региона, обеспечив занятость почти 1 300 человек. Проект был одобрен инвестсоветом, «Акваполис» сможет получить земли в аренду без торгов.