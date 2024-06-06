Новый завод по переработке рыбы откроют в Петербурге

Напомним, Петербургский международный экономический форум будет проходить в Северной столице до 8 июня. Городские власти намерены подписать более 50 соглашений на сумму свыше 600 миллиардов рублей. К слову, только в первый официальный день мероприятия новости о заключенных договорах не прекращают идти потоком. Так, стало известно, что в Петербурге к концу 2027 года возведут крупный ликеро-водочный завод.