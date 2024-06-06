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В Пекине подписали соглашение о строительстве железной дороги, соединяющей Узбекистан с Китаем

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в Пекине подписали соглашение о реализации стратегического проекта по строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным пресс-службы хокимията Андижанской области, железная дорога протяженностью 450 километров будет проходить по маршруту Кашгар — Торугарт — Макмал — Джелалабад — Андижан.

Железная дорога станет кратчайшим сухопутным маршрутом, соединяющим Китай с нашим регионом, который предоставит предпринимателям удобный и дешевый способ перевозки грузов.

«В будущем эта дорога позволит нашим странам выйти на широкие рынки Южной Азии и Ближнего Востока через перспективный Трансафганский коридор», — отметил в своем обращении к участникам церемонии подписания президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Ожидается, что благодаря открытию железной дороги будут созданы экономически производительные предприятия и десятки тысяч рабочих мест. Кроме того, это позволит удвоить объем взаимной торговли, увеличив объем грузоперевозок до 12−15 миллионов тонн в год, расширить производственную кооперацию, повысить инвестиционную привлекательность.

экономика