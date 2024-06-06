В Пекине подписали соглашение о строительстве железной дороги, соединяющей Узбекистан с Китаем

Ожидается, что благодаря открытию железной дороги будут созданы экономически производительные предприятия и десятки тысяч рабочих мест. Кроме того, это позволит удвоить объем взаимной торговли, увеличив объем грузоперевозок до 12−15 миллионов тонн в год, расширить производственную кооперацию, повысить инвестиционную привлекательность.