В Пекине подписали соглашение о строительстве железной дороги, соединяющей Узбекистан с Китаем

По данным пресс-службы хокимията Андижанской области, железная дорога протяженностью 450 километров будет проходить по маршруту Кашгар — Торугарт — Макмал — Джелалабад — Андижан.
Железная дорога станет кратчайшим сухопутным маршрутом, соединяющим Китай с нашим регионом, который предоставит предпринимателям удобный и дешевый способ перевозки грузов.
«В будущем эта дорога позволит нашим странам выйти на широкие рынки Южной Азии и Ближнего Востока через перспективный Трансафганский коридор», — отметил в своем обращении к участникам церемонии подписания президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Ожидается, что благодаря открытию железной дороги будут созданы экономически производительные предприятия и десятки тысяч рабочих мест. Кроме того, это позволит удвоить объем взаимной торговли, увеличив объем грузоперевозок до 12−15 миллионов тонн в год, расширить производственную кооперацию, повысить инвестиционную привлекательность.