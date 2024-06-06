Минпромторг: 70% российских удобрений идет на экспорт

«70% производимых в России удобрений идет на экспорт, 20% — в российский сельскохозяйственный сектор, и 10% — в другие сферы промышленности. Мы продолжаем запускать новые инвестиционные проекты по производству удобрений, как по добыче, так и по производству из энергоносителей, и будем продолжать наращивать этот сектор», — сказал Осьмаков. Его слова передает корреспондент URA.RU.