Вашингтон
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпромторг: 70% российских удобрений идет на экспорт

Около 70% удобрений, производимых в России идет на экспорт. 20% — в российский сельхозсектор, а 10% — в другие сферы промышленности. Об этом заявил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков на панельной сессии «Роль государств БРИКС в обеспечении мировой продовольственной безопасности», которая прошла в рамках ПМЭФ-2024.

Источник: Reuters

«70% производимых в России удобрений идет на экспорт, 20% — в российский сельскохозяйственный сектор, и 10% — в другие сферы промышленности. Мы продолжаем запускать новые инвестиционные проекты по производству удобрений, как по добыче, так и по производству из энергоносителей, и будем продолжать наращивать этот сектор», — сказал Осьмаков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Он добавил, что благодаря этому Россия может позволить себе массированные гуманитарные поставки. По его словам, в 2023 году сотни тысяч тонн удобрений были отправлены по гуманитарной линии. «Мы готовы гарантировать глобальную непрерывность и качество этих поставок», — подчеркнул он.

сельское хозяйство
БРИКС