Минпромторг: 70% российских удобрений идет на экспорт

«70% производимых в России удобрений идет на экспорт, 20% — в российский сельскохозяйственный сектор, и 10% — в другие сферы промышленности. Мы продолжаем запускать новые инвестиционные проекты по производству удобрений, как по добыче, так и по производству из энергоносителей, и будем продолжать наращивать этот сектор», — сказал Осьмаков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Он добавил, что благодаря этому Россия может позволить себе массированные гуманитарные поставки. По его словам, в 2023 году сотни тысяч тонн удобрений были отправлены по гуманитарной линии. «Мы готовы гарантировать глобальную непрерывность и качество этих поставок», — подчеркнул он.