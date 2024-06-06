Строительство нового терминала воронежского аэропорта официально завершилось

Специалисты Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору провели проверку работ и установили, что строительство завершилось без нарушений обязательный требований: объект соответствует требованиям проектной документации.
Строительство нового терминала аэропорта в Воронеже стартовало в 2021 году. На это ушло более 4 млрд рублей. Внутреннюю отделку здания ранее показали горожанам.
В феврале 2022 года в связи с политическими событиями в Воронеже и еще некоторых городах страны, расположенных на юге и в центральной части, были закрыты аэропорты. Воздушные гавани все еще не функционируют и получают государственные субсидии, которые в первую очередь идут на выплаты зарплат сотрудников.