Строительство нового терминала воронежского аэропорта официально завершилось

В феврале 2022 года в связи с политическими событиями в Воронеже и еще некоторых городах страны, расположенных на юге и в центральной части, были закрыты аэропорты. Воздушные гавани все еще не функционируют и получают государственные субсидии, которые в первую очередь идут на выплаты зарплат сотрудников.