Вашингтон
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области откроют производство капсул для лекарств и построят медцентр

Самарская область на ПМЭФ подписала соглашения с компаниями из сферы медицины и фармацевтики.

Источник: минэкономразвития Самарской области

В четверг, 6 июня 2024 года, на Петербургском международном экономическом форуме правительство Самарской области заключило важные соглашения. Они были подписаны с компаниями из сферы медицины и фармацевтики.

Так, соглашение подписали с компанией «Арсенал атлета», которая построит в Волжском районе современный завод по производству желатиновых капсул для лекарств.

— Продукция самарского предприятия увеличит долю отечественных продуктов на рынке и будет востребована фармкомпаниями из разных регионов страны. Оказываем инвестору всю необходимую поддержку для быстрого запуска и успешной работы, — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Планируется, что завод начнет работу летом текущего года, а его мощность составит более 300 млн капсул в месяц. Инвестиции в проект превысят 800 млн рублей.

Второе соглашение касается строительства второй очереди клинического госпиталя компании ИДК в Самаре. Новый медцентр будет построен возле стадиона «Солидарность Самара Арена». Проект предполагает поэтапное возведение трех корпусов до 2029 года, а общий объем инвестиций составит 1,8 млрд рублей. Соглашение о сотрудничестве подписали Дмитрий Богданов и главный врач АО «Медицинская компания “ИДК” Марат Тугушев.