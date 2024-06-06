В Самарской области откроют производство капсул для лекарств и построят медцентр

В четверг, 6 июня 2024 года, на Петербургском международном экономическом форуме правительство Самарской области заключило важные соглашения. Они были подписаны с компаниями из сферы медицины и фармацевтики.
Так, соглашение подписали с компанией «Арсенал атлета», которая построит в Волжском районе современный завод по производству желатиновых капсул для лекарств.
— Продукция самарского предприятия увеличит долю отечественных продуктов на рынке и будет востребована фармкомпаниями из разных регионов страны. Оказываем инвестору всю необходимую поддержку для быстрого запуска и успешной работы, — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Планируется, что завод начнет работу летом текущего года, а его мощность составит более 300 млн капсул в месяц. Инвестиции в проект превысят 800 млн рублей.
Второе соглашение касается строительства второй очереди клинического госпиталя компании ИДК в Самаре. Новый медцентр будет построен возле стадиона «Солидарность Самара Арена». Проект предполагает поэтапное возведение трех корпусов до 2029 года, а общий объем инвестиций составит 1,8 млрд рублей. Соглашение о сотрудничестве подписали Дмитрий Богданов и главный врач АО «Медицинская компания “ИДК” Марат Тугушев.