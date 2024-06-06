На Кировско-Выборгской линии петербургского метро появятся 5 новых станций

Общая эксплуатационная длина будущего отрезка подземки от «Проспекта Ветеранов» до станции «КВЦ Экспофорум» по проекту составит 12,2 км (сейчас в составе Кировско-Выборгской линии 19 станций, её длина 29,57 км, а среднее время поездки по всей линии — около 47 минут). На новом участке планируется разместить пять станций неглубокого заложения, одна из которых — станция метро «Пулково».