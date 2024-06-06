На Кировско-Выборгской линии петербургского метро появятся 5 новых станций

Речь идёт о продлении ветки от станции «Проспект Ветеранов» в сторону аэропорта Пулково. Об этом рассказали в пресс-службе «Метростроя Северной столицы».
«Строительство станции метро “Пулково” предусматривается действующим Генеральным планом Санкт-Петербурга. Станция войдёт в состав Кировско-Выборгской или “красной” линии метрополитена», — цитируют сообщение 78.ru.
Общая эксплуатационная длина будущего отрезка подземки от «Проспекта Ветеранов» до станции «КВЦ Экспофорум» по проекту составит 12,2 км (сейчас в составе Кировско-Выборгской линии 19 станций, её длина 29,57 км, а среднее время поездки по всей линии — около 47 минут). На новом участке планируется разместить пять станций неглубокого заложения, одна из которых — станция метро «Пулково».
Напомним, транспортная доступность аэропорта Пулково обсуждается уже несколько лет, причём рассматривается как строительство до воздушной гавани метро, так и трамвайной линии. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительствам страны и Северной столицы «проработать вопрос об обеспечении скоростного пассажирского сообщения Санкт-Петербургской городской агломерации с аэропортом Пулково, в том числе путём продления линий метрополитена».
4 июня стало известно, что документация по планировке территории для размещения будущей станции метро «Пулково» у петербургского аэропорта подготовлена и согласована.