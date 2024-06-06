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Жилье за сотни тысяч евро в Кишиневе никто не покупает: Стоит ли ждать, когда подешевеет или забыть о покупке квартиры навсегда

Что последует за аномальным повышением цен на недвижимость.

Источник: Комсомольская правда

Эксперты прогнозируют падение цен на недвижимость в Молдове на 10−15%.

Снижение стоимости произойдёт после существенного роста цен, который наблюдался на протяжении всего 2023-го и в начале текущего года.

— Мы можем говорить об аномалии роста цен, потому что он абсолютно не основан на каком-либо экономическом росте. Мы видим, что количество сделок сократилось ещё на 10−20%. Многие собственники нас не слышат, думают, что их квартира стоит гораздо дороже, и поэтому выставляют завышенную цену, — рассказал эксперт по недвижимости Виктор Черноморченко.

Участники рынка приводят ценовую траекторию, отмечая, что цена квадратного метра выросла с 1070 евро до 1370 евро, передаёт infotag.md.

— Если всё будет продолжаться так, как есть сейчас, то в течение примерно трёх месяцев мы увидим на рынке недвижимости определенную коррекцию цен. Падение произойдёт примерно на 10−15, — говорят эксперты.

экономика
недвижимость