Жилье за сотни тысяч евро в Кишиневе никто не покупает: Стоит ли ждать, когда подешевеет или забыть о покупке квартиры навсегда

— Мы можем говорить об аномалии роста цен, потому что он абсолютно не основан на каком-либо экономическом росте. Мы видим, что количество сделок сократилось ещё на 10−20%. Многие собственники нас не слышат, думают, что их квартира стоит гораздо дороже, и поэтому выставляют завышенную цену, — рассказал эксперт по недвижимости Виктор Черноморченко.