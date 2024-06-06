В Крыму уверены в запуске паромного сообщения с Турцией после СВО

«И мы, и Турция заинтересованы в сотрудничестве друг с другом. Интерес Турции понятен: страна находится не в лучшем своем экономическом положении, и в любых сделках с Россией, в том числе с Крымом, она должна быть крайне заинтересована. Да, есть санкции, но уже есть механизмы, как их обойти», — сказал глава парламента республики.
Основное препятствие на пути реализации этой инициативы — риски в области безопасности судоходства в Черном море, вызванные действиями киевского режима, отметил политик.
«Нужно в первую очередь урегулировать вопросы безопасности. Украинские безэкипажные катера являются серьезной угрозой для судов. Сама идея паромного сообщения живая, но нужно обеспечить безопасность», — подчеркнул Константинов.
Паромное сообщение между Крымом и Турцией было окончательно прервано из-за санкций в 2017 году. В конце 2023 года глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила о планах заключить договор о побратимстве с муниципальным районом Стамбула — Бейликдюзю, а также о турецком интересе в развитии торговых связей.
Вице-премьер правительства Крыма — Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов весной этого года сообщил, что власти РК предложил Анкаре возобновить торговое морское сообщение между портами Крыма и Турции.
XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.