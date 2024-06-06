В Крыму уверены в запуске паромного сообщения с Турцией после СВО

«И мы, и Турция заинтересованы в сотрудничестве друг с другом. Интерес Турции понятен: страна находится не в лучшем своем экономическом положении, и в любых сделках с Россией, в том числе с Крымом, она должна быть крайне заинтересована. Да, есть санкции, но уже есть механизмы, как их обойти», — сказал глава парламента республики.