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В Крыму уверены в запуске паромного сообщения с Турцией после СВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. И Турция, и Крым заинтересованы в возобновлении паромного сообщения, но прежде необходимо решить вопросы безопасности судоходства в Черном море. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Источник: Ahmed/CC0

«И мы, и Турция заинтересованы в сотрудничестве друг с другом. Интерес Турции понятен: страна находится не в лучшем своем экономическом положении, и в любых сделках с Россией, в том числе с Крымом, она должна быть крайне заинтересована. Да, есть санкции, но уже есть механизмы, как их обойти», — сказал глава парламента республики.

Основное препятствие на пути реализации этой инициативы — риски в области безопасности судоходства в Черном море, вызванные действиями киевского режима, отметил политик.

«Нужно в первую очередь урегулировать вопросы безопасности. Украинские безэкипажные катера являются серьезной угрозой для судов. Сама идея паромного сообщения живая, но нужно обеспечить безопасность», — подчеркнул Константинов.

Паромное сообщение между Крымом и Турцией было окончательно прервано из-за санкций в 2017 году. В конце 2023 года глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила о планах заключить договор о побратимстве с муниципальным районом Стамбула — Бейликдюзю, а также о турецком интересе в развитии торговых связей.

Вице-премьер правительства Крыма — Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов весной этого года сообщил, что власти РК предложил Анкаре возобновить торговое морское сообщение между портами Крыма и Турции.

XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.