VK построит в Санкт-Петербурге новый центр обработки данных

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Холдинг VK построит центр обработки данных в Санкт-Петербурге — ЦОД станет базой для развития высокотехнологичного кластера в регионе, сообщила пресс-служба VK. У компании уже есть такие комплексы в Москве и Санкт-Петербурге.
«Сеть собственных ЦОДов позволит поддерживать высокую производительность и надежность сервисов VK для пользователей и бизнеса. В основе IT-инфраструктуры компания планирует использовать облачные технологии, что повышает гибкость управления вычислительными мощностями и рентабельность инвестиций в них», — пояснили в холдинге.
Реализация проекта предусмотрена соглашением о партнерстве, которое на ПМЭФ подписали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава VK Владимир Кириенко.
Строительство ЦОДа «способствует формированию благоприятных условий для развития IT-инфраструктуры и созданию более 250 новых рабочих мест в регионе», добавили в компании.
О форуме
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.