Экс-глава Прикамья прокомментировал решение суда об изъятии акций СМЗ

Напомним, 2 апреля Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры и прокуратуры региона об изъятии в пользу государства акций СМЗ. Суд согласился с позицией надзорного органа, что ответчики владеют акциями незаконно, поскольку приватизация предприятия в 1990-е годы была проведена с нарушениями, без волеизъявления правительства РФ. Согласно решению, своих акций лишатся и лица, купившие их на бирже, против чего возражал Центробанк. В мае финансовый орган направил в суд апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края об изъятии акций у миноритарных акционеров СМЗ.