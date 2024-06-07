Экс-глава Прикамья прокомментировал решение суда об изъятии акций СМЗ

Во время выступления на ПМЭФ господин Решетников обратил внимание на прецедент с изъятием акций у миноритариев СМЗ. По его мнению, это решение может стать «лакмусовой бумажкой» для состояния судебной системы РФ. Он выразил надежду, что суд поддержит позицию Центробанка, который ранее выступил против изъятия ценных бумаг предприятия.
«Иначе нам придется возвращаться в какую-то точку и вместе с Государственной думой что-то править в законах», — отметил глава Минэкономики.
Напомним, 2 апреля Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры и прокуратуры региона об изъятии в пользу государства акций СМЗ. Суд согласился с позицией надзорного органа, что ответчики владеют акциями незаконно, поскольку приватизация предприятия в 1990-е годы была проведена с нарушениями, без волеизъявления правительства РФ. Согласно решению, своих акций лишатся и лица, купившие их на бирже, против чего возражал Центробанк. В мае финансовый орган направил в суд апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края об изъятии акций у миноритарных акционеров СМЗ.
Подробнее о прецеденте — в материале «Ъ» «Миноритарные частицы».