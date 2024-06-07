Пенсионный возраст в Беларуси 2024: кто выйдет на пенсию в 58 и 63 года, а кто в 60 и 65 лет, досрочная пенсия

Право на трудовую пенсию по возрасту в 2024 году имеют мужчины, достигшие 63 лет при общем стаже работы не менее 25 лет и женщины с 58 лет при общем стаже работы не менее 20 лет. 40 лет общего стажа у женщин и 45 лет у мужчин — это максимум, который учтут при начислении пенсии.