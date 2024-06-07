Пенсионный возраст в Беларуси 2024: кто выйдет на пенсию в 58 и 63 года, а кто в 60 и 65 лет, досрочная пенсия

Право на трудовую пенсию по возрасту в 2024 году имеют мужчины, достигшие 63 лет при общем стаже работы не менее 25 лет и женщины с 58 лет при общем стаже работы не менее 20 лет. 40 лет общего стажа у женщин и 45 лет у мужчин — это максимум, который учтут при начислении пенсии.
Обязательным условием для получения пенсии является страховой стаж, то есть время, когда человек и компания, где он трудился, уплачивали взносы в ФСЗН. Для людей, которые выходят на пенсию в 2024 году, страховой стаж равняется 19,5 года.
Не хватает страхового стажа, выход на пенсию в Беларуси в 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
Если страховой стаж при оформлении пенсии составляет 10 лет, но не дотягивает до 19,5 необходимых в 2024 году лет, то пенсию назначат, но позже (женщинам в 60 лет, мужчинам в 65 лет), да и пенсионные суммы будут намного скромнее.
Так, например, при 10 годах страхового стажа пенсия составит 73% бюджета прожиточного минимума пенсионера (в июне 2024 это примерно 221 рубль при средней пенсии в Беларуси 811 рублей).
Но за каждый год сверх 10 лет, отработанных с уплатой взносов в ФСЗН, пенсия дополнительно увеличивается на 3% бюджета прожиточного минимума пенсионера. Но, если стаж менее 19,5 лет, пенсия не будет более 100% БПМ пенсионера, который в июне 2024 составляет 303,3 рубля (здесь подробнее).
Социальные пенсии в Беларуси с 60 и 65 лет
В Беларуси предусмотрены и социальные пенсии. По информации Минтруда и соцзащиты, их выплачивают нетрудоспособным людям, не получающим трудовую пенсию.
«Социальная пенсия также назначается лицам, не имеющим необходимого страхового стажа, и соответственно права на трудовую пенсию, — мужчинам по достижении возраста 65 лет, женщинам 60 лет», говорится на сайте Минтруда и соцзащиты Беларуси.
Величина социальной пенсии зависит от величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения за два последних квартала. Для лиц, достигшим возраста мужчины 65 лет, женщины 60 лет, — это 50%. С 1 мая 2024 года размер социальной пенсии по возрасту составляет 209,37 рубля.
К социальным пенсиям постоянно проживающих в Беларуси неработающих пенсионеров, достигших возраста 75 лет и получающих пенсию в органах по труду, занятости и социальной защите, устанавливаются доплаты.
Досрочная пенсия безработным в Беларуси, 2024
Досрочная пенсия по возрасту для официально зарегистрированных безработных может быть, если трудоустроиться нет возможности. Основание: часть вторая статьи 22 и часть восьмая статьи 24 закона «О занятости населения Республики Беларусь». В этом случае пенсия возможна вместо пособия по безработице, но только по предложению соцзащиты.
Такая пенсия может быть назначена женщинам в 56 лет, мужчинам в 61 год (то есть за два года до наступления пенсионного возраста) при выполнении иных условий, предусмотренных законодательством о пенсионном обеспечении.
Пенсия может быть назначена также безработных женщинам в 57 лет и мужчинам в 62 года, которые получают пособие по безработицы 52 недели, а это больше года. Но в этом случае для назначения пенсии им нужен хороший трудовой стаж: женщинам — 33 года, мужчинам — 38 лет (здесь подробнее).
Досрочная профессиональная пенсия в Беларуси, 2024
Педагоги, медики, работники, занятые в тяжелых или вредных условиях труда, а также некоторые другие категории имеют право на досрочную профессиональную пенсию.
На сайте Фонда соцзащиты населения Минтруда и соцзащиты Беларуси есть информация, что такая пенсия может быть назначена застрахованному работнику до достижения им общеустановленного пенсионного возраста. Среди обязательных условий получения такой пенсии — постоянное проживание в Беларуси, наличие профессионального стажа (это продолжительность работы с особыми условиями, в течение которой за работника уплачивались взносы на профессиональное пенсионное страхование, накапливаются с 1 января 2009 года).
В качестве недостающего профессионального стажа для назначения досрочной профессиональной пенсии может учитываться соответствующий специальный стаж работы, накопленный до 1 января 2009 года по аналогичным или более льготным условиям.
Размер досрочной профессиональной пенсии зависит от накопленных пенсионных сбережений и количества месяцев досрочного периода. Такая пенсия выплачивается человеку до достижения общеустановленного пенсионного возраста, т.е. 58 лет для женщин, 63 года для мужчин.
Досрочная пенсия по возрасту в Беларуси, 2024: кого касается
Общеустановленный пенсионный возраст снижен на 5 лет для некоторых категорий белорусов, сообщает Минтруда и соцзащиты. Это матери с 5 детьми (им надо 15 лет общего стажа, куда входит в том числе и декретный отпуск); это инвалиды с детства первой, второй, третьей группы; это родители детей-инвалидов (им надо 5 лет страхового стажа); это инвалиды войны, в том числе афганцы, и матери погибших военнослужащих (им надо 25−20 лет трудового стажа).