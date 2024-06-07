Инвестора для строительства города-спутника Владивостока выберут до ВЭФ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Инвестора для реализации проекта города-спутника Владивостока выберут до Восточного экономического форума открытым конкурентным путем, якорным инвестором будет консорциум российских компаний, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
«К нам обратились сразу несколько групп больших инвесторов, которые готовы приступать к работе. До Восточного экономического форума открытым конкурентным путем будет произведён выбор инвестора, и работа начнётся в этом году, как мы и планировали», — сказал Чекунков.
По его словам, план по созданию города-спутника и документация по планировке территории уже утверждены. «Интерес высказывают и инвесторы из зарубежных стран. В частности, к нам обращались и инвесторы из Индии и из Китая. Думаю, что наша задача — сделать это открытым проектом, в котором могут участвовать инвесторы, застройщики из многих стран мира», — отметил министр.
«Якорным инвестором проекта будет консорциум крупнейших российских компаний с финансовым участием наших крупнейших институтов. ВЭБ.РФ будет участвовать в проекте. Это проект такого масштаба, в котором поучаствуют все — наши крупнейшие строители, крупнейшие банки», — добавил Чекунков.
Ранее вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что в 2024 году планируется начать строительные работы, потенциальные инвесторы «заявили о планах вложить в проект сотни миллиардов рублей». На инфраструктуру города-спутника в госпрограмме развития Дальнего Востока выделено 30 миллиардов рублей.
Соглашение о создании города-спутника недалеко от Владивостока было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2021 года между минвостокразвития, корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «Про Город». По информации минвостокразвития, под проект отведены три площадки в Надеждинском муниципальном районе в границах ТОР «Приморье» общей площадью 1,4 тысячи гектаров, градостроительный потенциал территории оценивается в 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.