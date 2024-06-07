Инвестора для строительства города-спутника Владивостока выберут до ВЭФ

По его словам, план по созданию города-спутника и документация по планировке территории уже утверждены. «Интерес высказывают и инвесторы из зарубежных стран. В частности, к нам обращались и инвесторы из Индии и из Китая. Думаю, что наша задача — сделать это открытым проектом, в котором могут участвовать инвесторы, застройщики из многих стран мира», — отметил министр.