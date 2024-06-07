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Первую очередь промкомплекса под Новосибирском запустят в 2026 году

Соглашение о его строительстве заключили на ПМЭФ-2023.

Источник: Сиб.фм

О том, что первую очередь промышленного логистического комплекса под Новосибирском откроют в 2026 году, ТАСС рассказал и.о. министра экономического развития области Виталий Шовтак.

По его словам, площадь комплекса составит 100 тысяч квадратных метров, для хранения выделят 150 тысяч паллетомест (расчетная единица в складской логистике — прим.ред.).

На реализацию проекта отведен период в 2023—2030 гг., первую очередь запустят в 2026 году на 20 тысячах квадратов.

Виталий Шовтак добавил, что комплекс строят на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области. Инвестирует ООО «Патриот НСК», общий объём вложений насчитывает 6,7 млрд рублей.

ПЛК должен обеспечить 650 рабочих мест.

экономика